Das macht der Vollmond mit unseren Sternzeichen

Wie sie auch immer heissen, Vollmonde sind in der Regel eine monatliche Gelegenheit, Projekte abzuschliessen. Sie sind Kulminationspunkte, Bruchstellen und eine Chance, alles loszulassen, was nicht mehr benötigt wird. Und da der Vollmond in diesem Monat in den durchsetzungsstarken Widder fällt, könnten man ein erhöhtes Gefühl der Dringlichkeit verspüren, sich mutig mit allem Emotionalen auseinanderzusetzen. Was das genau für die jeweiligen Sternzeichen bedeutet, erfahrt ihr hier: