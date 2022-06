Das sagt eure Augenfarbe über euch aus

Der Blick in die Augen des Gegenübers verspricht viel: Er kann nicht nur Nähe herstellen, sondern auch einiges über den Charakter des anderen verraten. Dabei gibt es braune Augen weltweit am meisten, etwa 90 Prozent der Menschen haben diese Augenfarbe. Grün ist mit weniger als zwei Prozent dagegen die am wenigsten verbreitete Augenfarbe.