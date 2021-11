Ist Untreue der Sargnagel für die Beziehung?

«Sehnsucht nach Lebendigkeit» treibt Menschen in den Betrug

Dass Eifersucht und die Angst vor Betrug manchmal gar nicht so unbegründet sind, beweisen Umfragen. «Viele Menschen erleben, dass sie im Laufe des Lebens Lust auf verschiedene Partner verspüren. Da dies in unserer Vorstellung von Liebe und Sex aber nicht vorgesehen ist, trauen sie sich nicht, in ihrer Beziehung darüber zu sprechen», erklärt Simon die Problematik. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: «Entweder diese Menschen flüchten sich von Anfang an in die Heimlichkeit. Sie betrügen und spielen in gewisser Hinsicht Theater, mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen. Oder sie versuchen ihre Bedürfnisse an dieser Stelle zu unterdrücken.»