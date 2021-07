Mit ein bisschen Hilfe geht alles einfacher. Und wenn diese vom Mond persönlich kommt, eröffnen sich beim Putzen eventuell sogar neue Sphären. Von oben herab sorgt er nämlich dafür, dass gewisse Erledigungen nicht ganz so mühsam sind. Die Expert*innen von mondrausch.com wissen: «An Tagen im abnehmenden Mond gehen uns sämtliche Hausarbeiten leichter von der Hand. Schiebt daher am besten so viele Arbeiten wie möglich in diese Mondphase.»