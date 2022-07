Diese 7 Sätze helfen gegen Stress

Manchmal macht es einfach die Einstellung: Wer in schweren Situationen negativ denkt, zieht sich selbst nur noch mehr runter. Man gerät in eine Art Spirale, bei der kein Ende in Sicht ist.

Positives Denken und aufmunternde Worte erleichtern Stressmomente. Sich selbst in gewissen Situationen immer wieder die richtigen Sätze vorzusagen, kann daher wahre Wunder wirken. Mit der richtigen Einstellung kann es nur wieder bergauf gehen!