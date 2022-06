Diese Sternzeichen-Kombis harmonieren besonders gut

Skorpion & Stier

Das Wasserzeichen Skorpion wird von seinen Mitmenschen oft als geheimnisvoll wahrgenommen. Hat man jedoch erst einmal sein Vertrauen gewonnen, wird man ihn kaum mehr los. Sein Lebensmotto «Ganz oder gar nicht» wendet er auch in Beziehungen an. So schätzt er loyale Freunde und Partner, die lange an seiner Seite bleiben.