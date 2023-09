Gibt es Seelenverwandte? Die Wissenschaft sagt ja!

Amir Levine ist Psychiater und Co-Autor des Buches «Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love». Er sagt, dass Seelenverwandtschaft biologisch gesehen durchaus real ist. Es gibt keine wissenschaftlich anerkannte Definition dafür, aber der Mensch hat die Fähigkeit, jemanden aus der Masse herauszuheben, ihn über alle anderen zu stellen und dann Jahrzehnte mit ihm zu verbringen. Mit anderen Worten: Seelenverwandtschaft wird uns durch die Art und Weise, wie unser Gehirn verdrahtet ist, ermöglicht.