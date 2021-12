Woran fehlt es?

Es fehlt auch nach Jahren an so vielem: An dem Bewusstsein über Dynamiken im Netz, am Wissen über Desinformationstaktiken, wie man Fake-News erkennt, darüber, wie man Hass-Kommentaren am besten begegnet. Die erste wissenschaftliche Schweizer Studie dazu kommt nun von der ETH und der Universität Zürich.