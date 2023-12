So kontern wir auf Single Shaming

So und jetzt an alle Singles da draussen: Lasst euch von solchen Bemerkungen nicht unterkriegen. Falls Grossmutter, Onkel und Grosstante auch dieses Jahr wieder ein paar flotte Sprüche auf Lager haben oder sich sogar als Amor versuchen wollen, hat die deutsche Psychologin Nicole Engel ein paar gute Antworten für euch im Angebot.



Szenario 1: Die Kollegin fragt: «Wie sieht es denn bei dir in Sachen Liebe aus?»

«Super, ich sage nur: Selbstliebe. Ich bin da auf einem sehr guten Weg und konzentriere mich auf Dinge die mir wichtig sind und mich weiterbringen», rät die Psychologin als Antwort. Das macht bestimmt alle sprachlos. Doch in diesem Fall handelt es sich nicht nur um einen guten Konter, ihr solltet euch eure Worte tatsächlich zu Herzen nehmen. Die Weihnachtszeit ist der ideale Zeitpunkt, um uns selbst in den Mittelpunkt zu rücken, auf unsere Bedürfnisse und Wünsche zu achten und uns selbst so richtig zu verwöhnen.