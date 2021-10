Je mehr Joghurts sich im Kühlregal des Supermarkts stapeln, desto länger stehen wir davor. Soll es was Süsses für den Gluscht sein oder doch was Nachhaltiges wie ein Proteinjoghurt? So verlockend eine grosse Auswahl ist, sie kann einen auch ziemlich überfordern. Da schadet eine kleine Übersicht nicht. Die Dating-App Bumble macht jetzt genau das – natürlich nicht für Joghurts, sondern für Singles. Sie recherchierte nämlich, welches die fünf typischen Dating-Profile sind. Et voilà!