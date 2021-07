Verlorene Muckis wachsen schneller nach

Muskelgedächtnis: Wie funktioniert das?

Gemäss eines norwegischen Studienergebnisses hängt das Muskelgedächtnis mit Muskelfasern und Zellkernen zusammen. Muskelzellen besitzen mehrere Zellkerne. Wird ein Muskel trainiert, bilden sich weitere Zellkerne: Muskelmasse wächst. Diese Zellkerne bleiben den Muskelzellen auch erhalten, wenn die Muskelmasse schrumpft. Sobald das Training wieder beginnt, müssen für den Muskelwachstum also nicht erst neue Zellkerne gebildet werden, weil bereits welche vorhanden sind. Das beschleunigt den Wiederaufbau der Muskeln.



Wie viele Monate die Zellkerne aber effektiv in den Muskelzellen bleiben, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Einige behaupten, die Zellkerne gingen gar nie verloren. Wer also auf Nummer Sicher gehen will, kramt schon mal die Sportsachen hervor!