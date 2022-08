Warum man vorm Einkaufen keinen Kaffee trinken sollte

«Koffein setzt Dopamin im Gehirn frei, das Geist und Körper anregt. Das führt zu einem höheren Energiezustand, der wiederum die Impulsivität steigert und die Selbstkontrolle verringert», sagt der Hauptautor Dipayan Biswas, Professor an der University of South Florida. «Deshalb führt der Koffeinkonsum zu einer höheren Impulsivität beim Einkaufen, was sich in einer grösseren Anzahl von gekauften Artikeln und höheren Ausgaben niederschlägt.»