Warum sich viele Menschen vor dem Reisen fürchten

Die Reiseangst kann verschiedene Erscheinungsformen haben, da sie oft mit anderen Ängsten verbunden ist, die nicht direkt mit dem Reisen zusammenhängen. Einige Menschen fühlen sich unwohl beim Gedanken, sich in anderen Ländern nicht verständigen zu können, während andere Angst vor Ablehnung haben und befürchten, sich peinlich zu verhalten. Solche Gefühle können auf eine soziale Phobie hinweisen. Eine weitere Sorge besteht darin, sich in einem fremden Land mit unbekannten Keimen oder Viren anzustecken. Wenn diese Angst vor einer Infektion im Alltag immer präsent ist, kann sie sich auch auf deine Reise auswirken. Für andere stellt der Gedanke an Menschenmengen, belebte Orte und Sehenswürdigkeiten eine grosse Belastung dar. In diesem Fall könnte eine Agoraphobie hinter der Reiseangst stecken.