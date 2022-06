Waage: Seine Meinung sagen

Die Waage liebt den Frieden, ist diplomatisch und passt sich der Harmonie zuliebe gerne an. Dieses Sternzeichen sagt nur selten Nein und möchte es allen recht machen. Daher stellen Menschen, die zwischen dem 24. September und 23. Oktober ihren Geburtstag feiern, ihre eigenen Bedürfnisse und eigene Meinung hinten an, um ja nicht in unbequeme Situationen zu geraten. Aber genau sollten Waagen einmal tun: Ihre Meinung kundgeben und ehrlich sein. Das wirkt ganz schön befreiend.