Wie ist es, wenn man nicht mehr unterrichten darf?

Die Tore sind zu, um die Primarschule der Stadt Zürich an der Limmat ist es leise. Der Fluss glitzert, die Bäume knospen, man möchte sich die Jacke vom Leib reissen – aber das Leben spielt sich drinnen ab. Es scheint, als müsse man Spieltrieb und Wissensdurst auf ein ungewisses Später verlegen. Der Bundesrat hat im Kampf gegen das Coronavirus die landesweite Schliessung aller Schulen bestimmt. Vorerst bis Anfang April. Aber: The Epidemie-Saga continues ...

Die Eltern ächzen. Und auch als Lehrer fällt man vermutlich in ein Loch, wenn einem von heute auf morgen der Alltag entrissen wird. Wir haben bei Raffaela Fetz geklingelt, bevor sie sich in ihre Heimat Graubünden aufgemacht hat. Die nämlich unterrichtet an eben dieser Schule an der Limmat – wenn nicht gerade der Notstand ausgerufen wird.