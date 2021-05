Von der Luftpolsterfolie zum Pop Fidget

Wieso zur Hölle lassen wir so gerne Dinge ploppen?

Dass wir gerne die Korken knallen lassen, macht noch Sinn. Schliesslich sprudelt es hinterher aus der Flasche und prickelt uns in der Kehle. Aber warum lassen wir so gerne Bubble Wrap knallen und kaufen uns jetzt sogar Pop Fidgets für das Knallen to go?