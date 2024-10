Auf Babyschuhe verzichten

Babyschuhe sind auch so etwas Überflüssiges. Natürlich sehen kleine Sneakers an Babyfüssen einfach putzig aus. Aber brauchen tut man sie nicht. Babys lernen am schnellsten und sichersten gehen, wenn sie sich barfuss bewegen dürfen. Oder in rutschfesten Socken. So kann sich auch die Mikromuskulatur im Babyfuss gesund ausbilden – was Fuss-Fehlstellungen vorbeugt.