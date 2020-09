Dass die Ex-Freestyle-Skifahrerin und Influencerin mit ihrer Haltung kein Sonderfall ist, zeigte sich gestern Abend auch im SRF-Gesundheitsmagazin «Puls» im Beitrag zur «Kaiserschnitt-Hochburg Schweiz»: Gut jedes dritte Kind kommt in unserem Land per Kaiserschnitt auf die Welt. Eine neue Leitlinie von Fachleuten aus verschiedensten Disziplinen rund um die Geburt soll den Eingriff nun regeln. Und so die Kaiserschnittrate senken. Denn die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass nur rund 15 Prozent der Kaiserschnitte nötig wären.