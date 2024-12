Kürzlich durfte ich am Familientisch eine Sternstunde erleben. Nach vielen Mittagessen, die mich ziemlich ratlos zurückliessen: Die Grosse isst kaum etwas, der Mittlere nur, wenn aufgetischt wird, was er angeordnet hat, und der Kleine schmeisst sein Essen lieber herum, als es überhaupt zu probieren … langsam begann ich, mir die Freude am Kochen verderben zu lassen.