Ruhe bewahren

Ganz nach dem Motto «C'est le ton qui fait la musique»: Wenn wir eh schon genervt sind weil das Kind zum wiederholten Mal Mist baut – und das tun Kleinkinder nun mal öfters – ist es besonders wichtig, nicht in harschem Ton zu intervenieren. Denn oft macht die Kinder eben nicht wütend, was wir sagen, sondern wie wir es sagen, weil wir in solchen Situationen ja selbst auch nicht viel besser gelaunt sind … Wenn wir das Kind beruhigen wollen, müssen wir selbst Ruhe bewahren. Genau wie im Flugzeug: Zuerst die eigene Sauerstoffmaske anziehen, dann dem Kind helfen.