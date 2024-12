Sorgt euch nicht, wenn ihr den Haushalt nicht im Griff habt

Natürlich sollte kein Kind in einem chaotischen Messie-Haushalt aufwachsen müssen. Aber perfekt muss es auch nicht sein. Und schon gar nicht so, wie es vielleicht andere Leute von einem erwarten. Sogar Marie Kondo, die grösste Aufräumkönigin der Welt, hat eingesehen, dass ihre Ordnungsansprüche mit Kindern nicht funktionieren (Lest dazu: «Marie Kondo hat nach dem dritten Kind das Aufräumen aufgegeben») Nur, wie viel Hausarbeit muss denn sein? Genau so viel, wie es braucht, damit ihr euch wohlfühlt, alle gesund bleiben und niemand zu viel Zeit mit Suchen nach verlegten Gegenständen vertrödeln muss. Am besten fokussiert man auf das, was einem selbst wichtig ist. Manche Menschen können mit einem kleinen Chaos gut leben, solange alles sauber ist. Andere stören sich nicht an staubigen Regalen, wenn die Grundordnung stimmt. Versucht also herauszufinden, welche Haushaltsarbeiten für euer Wohngefühl essenziell sind und welche ihr hinten anstellen oder delegieren könnt.