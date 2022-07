8. Den Kindern Achtsamkeitstechniken beibringen

Bereits früh in der Kindheit ist es möglich, Techniken für eine ausgeglichene Gemütslage zu erlernen. Wir können mit unseren Kindern zum Beispiel jeden Morgen vor dem Zähneputzen in den Spiegel lachen. Oder jeden Tag damit beginnen, jemandem etwas Nettes zu sagen. So einfach, so effektiv.