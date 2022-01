Hollywood-Star John Cena will nicht Vater werden

Auch Männer müssen fehlenden Kinderwunsch rechtfertigen

Jahrelang wurden prominente kinderlose Frauen in Interviews ständig nach ihrer Familienplanung gefragt, während man Männern schweigend zugestand, keinen Nachwuchs in die Welt setzen zu wollen. Das scheint sich gerade zu ändern. Nun erklärt Hollywood-Star John Cena in einem aktuellen Interview, warum er sich nicht als Papa sieht.