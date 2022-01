Das sind die aussergewöhnlichsten Zwillingspaare der Welt

Warum das so selten ist: Wenn eine Eizelle von zwei Spermien befruchtet wird, sind alle Chromosomen dreifach vorhanden, einmal von der Mutter, zweimal vom Vater. Solche Embryonen sind in der Regel nicht lebensfähig, deshalb entwickeln sich doppelt befruchtete Eizellen normalerweise nicht weiter. Da sich die befruchtete Eizelle in diesem Fall offenbar statt, wie üblich zweimal, dreimal teilte, verteilten sich die Chromosomen gleichmässig und schufen Voraussetzung für Leben. Der heute vierjährige Bub ist gesund, seine Schwester entwickelte eine Fehlbildung an den Eierstöcken, die ihr entfernt werden mussten. Ausser ihnen ist nur noch ein einziges halb-identisches Zwillingspaar bekannt. Es wurde 2007 in den USA geboren.