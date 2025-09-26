Das steckt hinter den Namen von Rihannas Kindern 

Wer die Familie kennt, wusste genau, dass die Aussage von A$AP Rocky (36), sein drittes Kind mit Rihanna (37) nach Hollywood-Star Denzel Washington bennen zu wollen, nur ein Scherz sein konnte. Weil: Denzel beginnt nicht mit einem R. Und das ist im Hause der beiden Musik-Superstars offenbar Pflicht. Rihanna heisst mit vollem Namen Robyn Rihanna Fenty, A$AP Rockys bürgerlicher Name lautet Rakim Athelton Mayers, dazu kommen die Buben RZA (3) und Riot (2) – da drängte sich das R als Anfangsbuchstabe fürs fünfte Familienmitglied ebenfalls auf.
Dabei haben die Sängerin und der Rapper die Vornamen ihres Nachwuchses alles andere als zufällig gewählt. So haben sie sich zum einen im Musikbusiness bedient, zum anderen spielen ihre Familien eine Rolle.
RZA (ausgesprochen Risa) wurde nach dem gleichnamigen Produzenten und Rapper der legendären New Yorker Hip-Hop-Combo Wu-Tang Clan benannt, wie A$AP Rocky zum ersten Geburtstag des kleinen RZA auf Instagram schrieb. Der grosse RZA gab übrigens mal in einem CNN-Interview zu Protokoll, er fühle sich sehr geehrt über diese Namenswahl. Als Zweitnamen trägt der älteste Sohn des Paares den gleichen Zweitnamen wie sein Papa: Athelton.
Auch Riots Name hat eine Verbindung zur Musik und zu seinem Vater. Jener nahm 2023 gemeinsam mit Pharrell Williams (52) einen Song namens «RIOT (Rowdy Pipe'n)» auf. Was Pharrell dazu veranlasste, seinem Musiker-Kollegen vorzuschlagen, sein Baby nach dem Song zu benennen. Für den Zweitnamen Rose eintschieden sich seine Eltern laut eigener Aussage, weil A$AP Rocky Blumen liebt. Und weil er einen Gegenpol zum Rufnamen Riot (was etwa so viel Aufstand bedeutet) darstellt.
Und nun also Rocki Irish. Ihr Rufname dürfte eine weibliche Version des Künstlernamens ihres Papas sein. Und der Zweitname eine Hommage an die Familie ihrer Mutter. Rihannas Vater Ronald Fenty, der am 31. Mai dieses Jahres im Alter von 70 Jahren verstarb, wurde zwar auf Barbados geboren, hatte aber irische Vorfahren.