Das steckt hinter den Namen von Rihannas Kindern 

Wer die Familie kennt, wusste genau, dass die Aussage von A$AP Rocky (36), sein drittes Kind mit Rihanna (37) nach Hollywood-Star Denzel Washington bennen zu wollen, nur ein Scherz sein konnte. Weil: Denzel beginnt nicht mit einem R. Und das ist im Hause der beiden Musik-Superstars offenbar Pflicht. Rihanna heisst mit vollem Namen Robyn Rihanna Fenty, A$AP Rockys bürgerlicher Name lautet Rakim Athelton Mayers, dazu kommen die Buben RZA (3) und Riot (2) – da drängte sich das R als Anfangsbuchstabe fürs fünfte Familienmitglied ebenfalls auf.