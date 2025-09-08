Diese Eltern-Kind-Kombis gibts auch im Film

Was für ein entzückendes Bild auf dem Roten Teppich des Toronto Film Festivals: Matthew McConaughey (55) brachte nicht nur seine Frau Camila Alves (42) mit zur Premiere des Films «The Lost Bus», sondern auch seine Mutter Kay und seinen 17-jährigen Sohn Levi. Letzterer ist seit Neustem nicht nur Sohn seines Vaters, sondern auch Kollege: Levi Alves McConaughey ist in dem Streifen erstmals auf der grossen Leinwand zu sehen. Natürlich als Sohn seines Papas.
Er habe keine Ahnung gehabt, dass sein Ältester sich für die Schauspielerei interessiere, erzählte McConaughey bei Interviews am Festival. Aber als er der Familie das Drehbuch vorstellte, wie er es immer vor der Arbeit tue, habe Levi nach dem Alter des Film-Sohnes gefragt – und damit den Stein ins Rollen gebracht. Der Hollywood-Star spielte die entsprechenden Szenen mit dem 17-Jährigen durch und schickte sie der Casting-Direktorin – mit der Bitte, Levis Nachnamen wegzulassen, sollte er für die Rolle in Frage kommen. Offenbar bestach Levi also nicht durch seinen Namen, sondern tatsächlich durch Talent – und wohl auch ein bisschen durch die Ähnlichkeit zu seinem Vater.
Mit dieser Zusammenarbeit reihen sich die McConaugheys in eine lange Schlange von Schauspielerinnen und Schauspielern ein, die nicht nur im echten Leben Eltern und Kinder sind, sondern auch auf der Leinwand:
Jon Voight und Angelina Jolie
Jolies (50) wohl bekannteste Rolle: Lara Croft in der dazugehörigen Computerspiel-Adaption. Und wer spielt deren Vater, Lord Richard Croft? Tatsächlich ihr echter Dad Jon Voight (86) – auch wenn das Verhältnis der beiden bis heute als angepsannt gilt.
Will und Jaden Smith
«Das Streben nach Glück» ist einer von Will Smiths (56) erfolgreichsten Filmen. Die Rolle als alleinerziehender Vater brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. An seiner Seite Sohn Jaden (27), damals zarte acht Jahre alt.
Sylvester und Sage Stallone
Wer spielt im fünften Teil der Hollywood-Saga Rocky Balboa Junior? Natürlich Sylvester Stallones (79) damals 14-jähriger Sohn. Sage verstarb 2012 im Alter von 36 Jahren.
Meryl Streep und Mamie Gummer
Dass Mamie Gummer (42) immer wieder mal als Tochter oder jüngere Version ihrer Mutter Meryl Streep (76) besetzt wird, ist nicht erstaunlich: Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen. In «Ricki – wie Familie so ist» aus dem Jahr 2015 gehts zum Beispiel um eine Rockmusikerin, die nach Jahrzehnten zu ihrer Familie zurückkehrt, um sich endlich mit ihrer Tochter zu versöhnen.
Tom und Colin Hanks
Auch Colin Hanks (47) stand mehrfach mit seinem Vater Tom (69) vor der Kamera. In «The Great Buck Howard» spielen die beiden Sohn und Vater.
Martin und Charlie Sheen
Legendäres Vater-Sohn-Duo in legendärem Blockbuster: In Oliver Stones «Wall Street» spielt Charlie Sheen (60) die Rolle des aufstrebenden Investmentbankers Bud Fox. Dessen Vater, Carl Fox, wird tatsächlich von Martin Sheen (85) verkörpert.
Bruce Willis, Demi Moore und Rumer Willis
Eine ihrer ersten Rollen bestritt Rumer Willis (37) in «Hostage – Entführt» an der Seite ihres Vaters Bruce (70) als dessen Tochter. Sie verkörperte aber auch schon die Tochter ihrer Mutter Demi Moore (62), zum Beispiel in «Striptease».
Henry und Jane Fonda
«Am goldenen See» dreht sich um die zerüttete Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter – nicht unähnlich zum echten Leben von Henry Fonda, der 1982 starb, und seiner Tochter Jane (82).
Adam und Sunny Sandler
«Happy Gilmore 2» wird auf Netflix gerade rauf und runter gestreamt. Einer der Clous des Films sind die zahlreichen Cameo-Auftritte, von Travis Kelce über Eminem bis zu Bad Bunny. Zusätzlich hat Drehbuch-Autor und Hauptdarsteller Adam Sandler (58) seine ganze Familie eingespannt: Seine Frau Jackie (50) und Tochter Sadie (19) sind in kleineren Rollen zu sehen. Eine grössere Rolle hat Tochter Sunny (16), die – natürlich – Happy Gilmores alias Adam Sandlers Tochter spielt.