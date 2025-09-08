Diese Eltern-Kind-Kombis gibts auch im Film

Er habe keine Ahnung gehabt, dass sein Ältester sich für die Schauspielerei interessiere, erzählte McConaughey bei Interviews am Festival. Aber als er der Familie das Drehbuch vorstellte, wie er es immer vor der Arbeit tue, habe Levi nach dem Alter des Film-Sohnes gefragt – und damit den Stein ins Rollen gebracht. Der Hollywood-Star spielte die entsprechenden Szenen mit dem 17-Jährigen durch und schickte sie der Casting-Direktorin – mit der Bitte, Levis Nachnamen wegzulassen, sollte er für die Rolle in Frage kommen. Offenbar bestach Levi also nicht durch seinen Namen, sondern tatsächlich durch Talent – und wohl auch ein bisschen durch die Ähnlichkeit zu seinem Vater.