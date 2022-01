Mia Talerico, 13

Im zarten Alter von zwei Jahren stand Mia Talerico erstmals für die Disney-Sitcom «Meine Schwester Charlie» vor der Kamera. Vier Jahre lang schauten ihr die Fans beim Grösserwerden zu. In dieser Zeit verdiente Mia gut 2 Millionen US-Dollar. Heute ist der Teenager immer noch in Kurzfilmen und Serien zu sehen – aktuell in der Webserie «Mani» – und unterhält 1,3 Millionen Follower auf seinem Instagram-Kanal.