11. Bildschirmzeit

Es ist ok, den Kindern mal ein Tablet in die Hand zu drücken oder sie vor dem Fernseher zu parkieren, wenn ihr eine Pause braucht. Die verschiedenen Formen von Bildschirmzeit sind sowieso nicht in einen Topf zu werfen. Es gibt schliesslich pädagogisch mehr oder weniger wertvolle Games (und das Gamen an sich sollten Eltern nicht verteufeln, denn es hat viele Vorteile). Und auch ob das Kind die «Sendung mit der Maus» oder die «SRF Kinder-News» schaut, ist was anderes, als wenn es auf Netflix irgendeinen Mist konsumiert.