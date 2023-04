Normalerweise, wenn Models das erste Foto von sich nach einer Geburt zeigen, bestaunt man es ratlos da und fragt sich: Kann das wirklich echt sein? Ob Lena Gercke, Elsa Hosk oder Emily Ratajkowski – alle zeigen sich wenige Tage oder Wochen postpartum wieder rank und schlank wie vor der Schwangerschaft. Ganz im Gegenteil Berufskollegin Chrissy Teigen (37): «Mein Busen hängt irgendwie an mir herunter und da sind diese Narben, die ich mein Leben lang haben werde» – unser Liebling unter all den berühmten Mamas spricht wieder einmal Klartext! Und das Model postet auch ein Foto dazu, das sie tatsächlich so zeigt, nackt in der Badewanne, und da sind sogar kleine Falten am Bauch zu sehen.