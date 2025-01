Alles zum vierten Baby von Sofia von Schweden

Bekommen Sofia und Carl Philip von Schweden ein Mädchen oder einen Buben?

So offen der schwedische Hof den voraussichtlichen Geburtstermin kommuniziert, so geheim bleibt das Baby-Geschlecht. Mehrheitlich zumindest: Bei Prinzessin Madeleines (42) erstem Kind, Leonore (10), unterlief der werdenden Mutter gemäss Bunte.de beim Zusammenstellen der Geschenkliste ein Fehler. Die jüngere Schwester von Prinz Carl Philip klickte online an, dass es ein Mädchen wird, was schnell publik wurde.