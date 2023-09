Ja, es gibt sie, jene durch und durch perfekt organisierten und genauso disziplinierten Eltern, welche die Schulsachen und Klamotten ihrer Kinder schon am Vorabend mit ihnen bereit legen, auch das Obst und Gemüse für die Znüniboxen fein säuberlich mit Zeitvorsprung schnippeln, deren Kinder sich morgens nach dem tadellos designten Zeitplan selbständig und ohne Widerrede für die Schule fertig machen und nach ihrer Heimkehr auch unaufgefordert alle ihre Dinge wieder genau so schön an ihren festen Platz versorgen. Und sich dann an die Hausaufgaben machen.