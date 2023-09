Edoardos Liebeserklärungen an Prinzessin Beatrice

Seinen Instagram-Feed nutzt Edoardo Mapelli Mozzi normalerweise, um seine Arbeit als Immobilienentwickler zu promoten. Doch zwischen all die Aufnahmen von perfekt arrangierten Wohnräumen streut er immer wieder kleine Liebesbotschaften an seine Familie. Meist tut er dies zu besonderen Anlässen. An Prinzessin Beatrices Geburtstag erklärte er ihr öffentlich seine Liebe: «Du bist die weltbeste Ehefrau. Und daneben auch noch die beste Mutter, die es gibt. Wir lieben dich so sehr!»