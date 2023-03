Die Mama von Tom Cruise hatte es drauf!

So fördern Eltern die Risikokompetenz bei Kindern

Er springt von Klippen, stürzt sich aus Flugzeugen, rast mit dem Töff in den Abgrund: Tom Cruise macht alle Stunts selber – und strahlt noch immer in die Kameras. Inwiefern ihn seine Mutter diesbezüglich gefördert hat, verrät der Superstar in einem Interview. Und wie ihr auch bei euren Kindern die Risikokompetenz stärken könnt, lest ihr weiter unten im Artikel.