Diese 5 Highlights bietet die Forest Lodge den Wales-Kids

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) ziehen mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) um. Noch vor Weihnachten möchten sie aus ihrem bisherigen Zuhause – dem Adelaide Cottage – in die Forest Lodge ziehen. Die beiden Gebäude liegen zwar nur sechs Kilometer auseinander. Und trotzdem bietet die Forest Lodge der jungen Familie zahlreiche Vorteile:
Highlight 1: George, Charlotte und Louis können mit dem Velo zur Schule
Seit 2022 besuchen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Lambrook School – und die Elite-Schule mit einem abwechslungsreichen Angebot scheint es den Royal-Kids angetan zu haben, wie unter anderem «The Sun» berichtet. Zwar wurde immer wieder gerätselt, ob Prinz George bald die Schule wechseln wird. Aktuell aber wird vermutet, dass er erst nächstes Jahr auf ein College geht – und Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sogar noch länger vom bald kürzere Schulweg profitieren werden.
Denn auch wenn sie bisher nur gut eine Viertelstunde Autofahrt zur Schule hatten: Bald könnten die Royal-Kids sogar mit dem Fahrrad los! Etwas mehr als 20 Minuten ist der Weg von der Forest Lodge zur Elite-Schule. Ideal, um am Morgen richtig aufzuwachen oder am Abend den Kopf zu lüften. Auch für Bodyguards ...
Highlight 2: Ein Abenteuer-Haus wartet auf George, Charlotte und Louis
Zu Hause – nach den Hausaufgaben – gibt es dann einiges zu entdecken für George, Charlotte und Louis: Acht Schlafzimmer bietet die Forest Lodge, doppelt so viele wie das Adelaide Cottage. Kein Problem also, wenn mal alle coole Cousinen und Cousins zur Übernachtungsparty kommen. Und dann vielleicht zusammen mit George, Charlotte und Louis auf Gespensterjagd gehen?
Zwar gibt es – anders als bei anderen Gebäuden der Royals – bisher keine Gruselgeschichten von der Forest Lodge. Diese ist aber um die 250 Jahre alt und seit 1829 im Besitz der Krone, wie Bild.de schreibt. Da dürfte es sicher ab und zu gespenstisch knarren, Renovation hin oder her. Und die historischen Räume mit Stuckdecken und Marmorkaminen hätten wahrscheinlich einiges zu erzählen. Auch sechs Badezimmer, eine lange Galerie und ein Salon gehören zum Gebäude, gleich wie eine separate Personalwohnung, ein einstöckiger Wirtschaftsflügel sowie umgebaute Stallungen neben dem Landhaus, die bisher vermietet waren. Ein echtes Abenteuer-Haus für Kinder.
Highlight 3: Ab ins Grüne – mit Teich, Tennisplatz und viel Rasenfläche
Auch rund ums Haus haben Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mehr als genug Platz – mit einem Teich, einem Landschaftsgraben, einem Tennisplatz, Bäumen und sehr viel Rasen. Und wenn man noch ein bisschen weiterschaut: Die Forest Lodge ist Teil des Windsor Great Park, ein historisches Wald- und Parkgebiet, das fast so gross ist wie die Stadt Basel. Hier gibt es frei lebendes Wild, Seen, Ruinen, Landschaftsgärten und vieles mehr.
Highlight 4: George, Charlotte und Louis haben ihre Eltern oft bei sich
Es ist diese Abgeschiedenheit und die Nähe zur Natur, die Prinzessin Kate und Prinz William vor drei Jahren bewusst gesucht haben, als sie vom Kensington-Palast mitten in London ins Adelaide Cottage zogen. Wie «The Sun» schreibt, sei dieser Umzug auch ein Test gewesen, ob das Leben im Windsor Great Park überhaupt etwas sei für die Familie. Und anscheinend war der Versuch erfolgreich. Auch, weil der Standort Windsor es Kate und William ermöglicht, sich als Eltern «so aktiv wie möglich einzubringen» und gleichzeitig ihren royalen Verpflichtungen nachzukommen, zitiert die britische Zeitung einen Insider.
Tatsächlich sind Kate und William vom Adelaide Cottage innerhalb einer Dreiviertelstunde mit dem Auto in London beim Kensington-Palast, wo sie ihre Büros haben, aber auch beim Buckingham-Palast oder Clarence House, wo König Charles (76) arbeitet. Zu offiziellen Anlässen auf Schloss Windsor sind es sogar nur fünf Autominuten. Das alles bleibt auch von der Forest Lodge aus fast gleich – sodass Kate und William möglichst oft zu Hause bei ihren Kindern sein können.
Highlight 5: Neue, gute Erinnerungen für die Familie von Kate und William
Bleibt noch die Frage: Wieso denn ein Umzug, wenn bisher schon fast alles stimmte? Bei allen schönen Erinnerungen habe es auch einige wirklich schwierige Zeiten für die Familie im Adelaide Cottage gegeben, wie eine königliche Quelle gegenüber «BBC» sagt. Nur wenige Monate nach dem Einzug im September 2022 starb Queen Elizabeth II. (†96). Im Februar 2024 gab König Charles seine Krebserkrankung bekannt. Und einen Monat später machte Prinzessin Kate publik, dass man bei ihr Krebszellen gefunden hatte. Es folgten 18 herausfordernde Monate für die ganze Familie.
Prinz William sprach davon, dass 2025 das wohl schwierigste Jahr seines Lebens gewesen sei – und so erging es wahrscheinlich der gesamten Familie. «Der Umzug gibt ihnen die Möglichkeit für einen Neuanfang und ein neues Kapitel», zitiert «BBC» nun die Quelle. Und dieses neue Kapitel soll lange andauern: Denn die Forest Lodge soll jetzt das Zuhause für immer sein, wie mehrere britische Medien berichten. George, Charlotte und Louis dürfte dies durchaus recht sein.