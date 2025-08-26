Diese 5 Highlights bietet die Forest Lodge den Wales-Kids

Zwar gibt es – anders als bei anderen Gebäuden der Royals – bisher keine Gruselgeschichten von der Forest Lodge. Diese ist aber um die 250 Jahre alt und seit 1829 im Besitz der Krone, wie Bild.de schreibt. Da dürfte es sicher ab und zu gespenstisch knarren, Renovation hin oder her. Und die historischen Räume mit Stuckdecken und Marmorkaminen hätten wahrscheinlich einiges zu erzählen. Auch sechs Badezimmer, eine lange Galerie und ein Salon gehören zum Gebäude, gleich wie eine separate Personalwohnung, ein einstöckiger Wirtschaftsflügel sowie umgebaute Stallungen neben dem Landhaus, die bisher vermietet waren. Ein echtes Abenteuer-Haus für Kinder.