Tatsächlich folgten danach wieder erste Auftritte von Prinzessin Kate. Zum Beispiel anlässlich des Remembrance Day im November. Und natürlich am 6. Dezember anlässlich des Weihnachtskonzertes, das Prinzessin Kate dieses Jahr bereits zum vierten Mal organisiert hatte. Und schliesslich erinnerte sie am Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in einer voraufgezeichneten Videobotschaft an die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfests. «Dieser Weihnachtsgottesdienst ist ein Fest des Herzens für jeden einzelnen von Ihnen», sagt sie. «Eine Erinnerung daran, dass wir an Weihnachten und das ganze Jahr hindurch füreinander leuchten müssen, denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle füreinander das Licht.» Das weiss wohl niemand besser als Kate selbst nach diesem herausfordernden Jahr.