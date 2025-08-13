Diese Tenniscracks sind heute stolze Eltern

Novak Djokovic

«Ich habe immer davon geträumt, dass meine Kinder mich eines Tages spielen sehen», sagt zweifach-Papi Novak Djokovic (39) 2019 in einem Interview nach einem Match in Paris. Nach dem Spiel geht er als erstes zur Tribüne, um seine Kinder zu umarmen. «Das war einer der Gründe für mich, weiter zu spielen», sagt er. «Solche Momente mit meinen Liebsten zu teilen – darum gehts im Leben. Meine Kinder sind mein grösster Erfolg, mein grösster Schatz. Sie bringen Liebe und Freude in mein Leben. Sie heute hier zu haben, ist überwältigend.»