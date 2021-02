«Dass so ein grosser Star ihren After-Baby-Body in so einem nichts kaschierenden Kleid zeigt, ist so wichtig und erfrischend (…). Das ist die Realität der Reise des weiblichen Körpers, und es ist wunderschön. Toll gemacht, Katy», schreibt jemand in den Kommentaren, oder «Ich finde es super, dass sie ihren Körper nicht in Shapewear steckt und sich so zeigt, wie eine Neo-Mama wirklich aussieht», oder «Für Frauen, die Mühe haben mit ihrem eigenen Körper, ist es so wichtig und wohltuend, Frauen zu sehen, die viele von uns als Idol sehen, die sich so authentisch und natürlich zeigen.» Und eine Kommentatorin ist sich sicher, das sei Katy Perrys Statement-Kleid, mit dem sie sagen wolle: «Das bin ich jetzt und ich mag mich so. Kommt klar damit.» – «Was für eine starke, selbstbewusste Frau!»