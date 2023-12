Hazel Brugger ist ab sofort in der Babypause

Auch Thomas Spitzer geht in den Elternurlaub

Auch Thomas Spitzer hat vor, sich in den kommenden Wochen eine Auszeit zu gönnen. Nach einem Aufenthalt in einer Burnout-Klinik entschied er sich, von Januar bis März 2024 für die Familie da zu sein. «Ich hab vor der Kur gedacht: Wenn du in die Babypause gehst, mache ich einfach alleine weiter», sagte er in einem Podcast zum Thema zu seiner Frau. Er habe das als Chance gesehen für seine Solo-Projekte. Doch während der Kurwoche habe er diese Idee losgelassen. «Ich werde die Babypause auch mitmachen.»