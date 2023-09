Was Hazel Brugger beim zweiten Kind anders machen wird

Wie lange sich Hazel Brugger nach der Geburt Zeit für Erholung und Familie nehmen wird, ist noch unklar. Sicher aber wird sie dieses Mal nichts überstürzen, denn nach der Geburt ihrer ersten Tochter vor zwei Jahren geriet sie an ihre Grenzen. Sie habe sich quasi selbst ausgebeutet, sagt die Comedienne rückblickend. Zum Beispiel habe sie schon in der zweiten Woche nach der Geburt wieder mit der Arbeit angefangen, weil sie sich unter Druck fühlte, als Frau in der Unterhaltungsbranche allen gerecht zu werden. «Ich habe nach der Geburt wieder viel zu schnell gearbeitet. Zum Glück nicht vor der Kamera, aber als unsere Tochter neun Tage alt war, sass ich wieder an diesem Tisch und habe einen Podcast aufgenommen.»