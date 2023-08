Der Alltag hat uns wieder! In der Schweiz sind die Sommerferien bereits vorbei. In Grossbritannien dauern sie noch ein paar Tage an. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) starten am 6. September wieder in den Schulalltag – in der renommierten Lambrook School. Bis dahin geniessen sie die Sommerferien mit ihren Eltern, Prinzessin Catherine (41) und Prinz William (41).