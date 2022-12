Blake Lively steht sogar noch auf der Bühne!

Einen richtig schönen Babybauch-Auftritt legte diese Woche auch Hollywood-Star Blake Lively (37) hin. An den American Cinematheque Awards in Beverly Hills hüllte sie ihre schönen Schwangerschaftsrundungen in ein Kleid, das nur so funkelte und strahlte. Wie die werdende Mama selbst.