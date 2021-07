Sie regt sich auf, das ist unübersehbar. Aber an der Tatsache, dass sie ihr Kind weiterhin im Hotel schlafen lassen wird, während sie und ihr Mann auswärts essen, wolle sie nichts ändern. «Wir werden das auch weiterhin machen, solange er so gut und friedlich durchschläft», sagt sie. Die Kommentare der Follower würden also nichts bringen. Niemand müsse so handeln wie sie, aber «wir als Paar möchten das gerne machen». Sie fühle sich weder schlecht dabei noch habe sie Angst. «Zumindest bisher. Ich hoffe, diese Bilder kriege ich wieder aus meinem Kopf raus», sagt sie und appelliert an die Kommentar-Schreiber und -Schreiberinnen: «Bitte lasst doch einfach jeden/jede für sich selbst entscheiden. Gut? Dankeschön.» In ihrer Inbox seien nämlich auch viele tolle und liebe Nachrichten gelandet von Eltern, die es wie sie und ihr Mann machen würden.