Wie Ryan Gosling Kinder und Karriere vereinbart

In Prag hätten sie eine riesige Actionszene zu spielen gehabt. Er sei mit Handschellen an eine Steinbank gefesselt gewesen, während um ihn herum alles explodiert sei, erzählt Ryan Gosling. «Plötzlich klingelte just in dieser Szene ungeplant mein Handy. Ich kroch hinter die Bank und ging mit der freien Hand ran. Am Apparat war meine Frau Eva und fragte, wie lange das noch weitergehe mit diesen Explosionen, weil unsere Töchter demnächst Online-Unterricht hätten und sich konzentrieren müssten.» Das Hotel, in dem er während dieser Zeit mit seiner Familie wohnte, sei gleich um die Ecke gewesen, sagt er, und meint: «Diese Episode fasst unser verrücktes Leben ganz gut zusammen!»