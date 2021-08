Nur über ihre dritte Schwangerschaft hat Patricia Schmid ihren Followern nichts verraten. Sie zeigte in den vergangenen Monaten weder ihren Babybauch noch kündigte sie an, dass sie zum dritten Mal ein Kind erwartet. Damit reiht sich das Model in prominente Gesellschaft. Rund um den Globus zeichnet sich während der Corona-Pandemie der Trend der Secret Pregnancy (deutsch: geheime Schwangerschaft) ab: Auch Schauspielerin Jessica Biel ist während dem Lockdown klammheimlich zum zweiten Mal Mama geworden – wenn auch nicht mit Absicht: «Es war einfach plötzlich Covid da und dann ging ich mit meiner Familie nach Montana und da blieben wir», sagt Biel, als sie in einem Interview danach gefragt wird, wieso sie nie über ihre Schwangerschaft gesprochen habe.