Und ebenfalls klar ist: Auch Pippas Baby Nummer zwei wird ein Sportskanönchen und viel Bewegung und Aktivitäten an der frischen Luft geniessen. Wie die sportliche Mama einst erzählte, besuchte sie mit Baby Arthur schon mit vier Monaten Schwimmunterricht. Und die berühmte Tante Herzogin Kate schwärmte bei einem Auftritt, was für eine wunderbare Kindheit sie und ihre Geschwister hatten, weil sie oft draussen in der Natur gespielt hätten.