In der Presley-Familie gibt es auffällig viele frühe Todesfälle

Erschüttert ist die Fan-Gemeinde auch, weil sich Lisa Marie Presleys Tod in eine Reihe von Unglücksfällen fügt. Immer wieder kommt es in der Familie Presley zu auffällig frühen Todesfällen, die im Zusammenhang mit Suchtmitteln oder Herzschwierigkeiten stehen. Wie Lisa Marie ist auch ihr Vater Elvis Presley an Herzversagen nach längerem Medikamentenmissbrauch gestorben. Er wurde 1977 leblos auf seinem Anwesen gefunden. Damals war er erst 42 Jahre alt. Auch Elvis' Mutter Gladys war nach jahrelangem übermässigem Alkoholkonsum mit 54 Jahren an einem Herzanfall gestorben.