Mit 13 Jahren ist Prinzessin Estelle von Schweden bereits zum ersten Mal Gotti geworden. Ihr Onkel Prinz Carl Philip (46) und ihre Tante Prinzessin Sofia (40) haben sie als erste von fünf Taufpaten für ihre Tochter Prinzessin Ines, die am 7. Februar zur Welt kam, auserkoren. Das Geheimnis lüftete das Königshaus einen Tag vor der Taufe der jüngsten Prinzessin, die am 13. Juni in der Schlosskapelle Drottningholm stattfand.