Acht Jahre ist es heute her, seit der kleine Thronfolger zur Welt kam. Happy Birthday George! Julia Samuel liebt ihr Gottikind über alles. Im Podcast «How To Fail With Elizabeth Day» spricht sie unter anderem darüber, wie sie George sieht: «Er ist lustig und lebhaft und frech», sagt sie und fügt an: «Diana hätte ihn so sehr geliebt, das ist herzzerreissend für alle.»