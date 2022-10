Späte Vaterschaft birgt Risiken

Obwohl man sich mit diesen Herren über ihr spätes Familienglück freuen darf, birgt es auch gewisse Risiken. Spermien altern nämlich auch. Wenn ein Mann nach dem 45. Lebensjahr ein Kind in die Welt setzt, gefährdet die Spermienqualität nicht nur dessen gesunde Entwicklung, sondern auch die Mutter während der Schwangerschaft. Wie Forscher der Stanford University School of Medicine herausgefunden haben, steigt das Risiko der Mutter, eine Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln mit dem Alter des Vaters an. Mehr zu den Risiken einer späten Vaterschaft lest ihr unter diesem Link.