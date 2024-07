Prinzessin Kate und Prinzessin Sofia nahmen sich nach der Geburt ihrer Kinder eine Auszeit

Sowohl Prinzessin Kate als auch Prinzessin Sofia sind offizielle Mitglieder ihrer jeweiligen Königshäuser und übernehmen auch offizielle Aufgabe – wobei Prinzessin Kate als zukünftige Königin in Grossbritannien noch eine zentralere Rolle einnimmt als Prinzessin Sofia in Schweden. Trotzdem ist für beide klar: Ihre Kinder sollen nicht zu kurz kommen. Prinzessin Sofia beispielsweise zog sich nach der Geburt ihres Kindes für längere Zeit zurück und nahm kaum noch Termine wahr. Das führte sogar so weit, dass sich der Palast dazu gezwungen fühlte, eine Stellungnahme zu veröffentlichen. «Prinzessin Sofia hat jetzt drei Kinder. Das jüngste ist erst zwei Monate alt. Im Augenblick verbringt sie daher so viel Zeit wie möglich Zuhause mit ihren Kindern», so eine Sprecherin damals.